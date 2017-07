So geht's Marach im Kampf ums Wimbledon- Finale

Marach, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, steht erst zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale bei einem Grand- Slam- Turnier.

Das erste Mal war dies 2009 der Fall, als der Steirer bei den Australian Open in Melbourne mit dem Polen Lukasz Kubot dem Duo Mahesh Bhupathi/Mark Knowles (IND/BAH- 3) unterlag. Kubot steht auch dieses Mal im Halbfinale, sein Partner ist der Brasilianer Marcelo Melo.