So denkt FPÖ- Chef Strache über die Regierungskrise

Bei seiner Rede im Nationalrat am Dienstag hatte der Bundesparteiobmann der FPÖ bereits aus allen Rohren auf die Regierung und den neuen ÖVP- Chef Kurz gefeuert . Dieser sei nicht mehr als ein "Phantom". Und weiter: "Ehe das Volk ausgetauscht wird", müsse man die Politiker tauschen. Seit Langem zeige die Koalition nur "permanenten Streit, Stillstand und Chaos", wetterte Strache. Da sei Kurz "permanent dabei gewesen".

Video: Die Rede von Strache im Nationalrat

Video: APA

Umfrage sieht FPÖ punkto Glaubwürdigkeit auf Platz 1

In einer von Marketagent durchgeführten Online- Umfrage zum Thema Glaubwürdigkeit landete die FPÖ jüngst mit 31,5 Prozent auf Platz 1 . Ihr Chef Strache kam dabei punkto Glaubwürdigkeit allerdings "nur" auf 35 Prozent, den fünften Rang. Vor ihm fanden sich Kurz mit 69,3 Prozent, SPÖ- Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (54,5 Prozent), Bundeskanzler Kern (45 Prozent) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit 44,4 Prozent.

Foto: APA/Robert Jäger

Fokus auf Person, wenige Inhalte

Die FPÖ hat auch bereits offiziell in den Wahlkampfmodus geschaltet. Inhaltlich hält man sich aber eher zurück, Kernpunkt ist einmal mehr die Person Strache. "Auf ihn kann Österreich immer zählen", ist auf den Wahlplakaten zu lesen.

Heinz-Christian Strache und FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl (li.) Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Attacken gegen Kern und Kurz

Erst kürzlich hatte der FPÖ- Chef den Bundeskanzler sowie seine umstrittene "PR- Pizzalieferung" aufs Korn genommen . Kurz und die ÖVP kritisierte Strache ebenfalls scharf, für den Versuch, "Dinge neu zu verkaufen, die ein alter Hut sind". Kern und Kurz seien "nur zwei Seiten der gleichen falschen Medaille".

Neuwahlen am 15. Oktober

Die Chefs aller Parlamentsfraktionen hatten sich am Dienstagnachmittag auf einen Termin für die vorgezogene Nationalratswahl verständigt . Gewählt wird demnach am 15. Oktober, voraussichtlich am Mittwoch werden die Oppositionsparteien den Neuwahlantrag im Plenum einbringen.

Foto: Klemens Groh