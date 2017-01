Snowboarder (42) nach Sturz querschnittgelähmt

Der Unfall mit tragischem Ausgang spielte sich am Montag am Hochjoch oberhalb der Mittelstation der Grasjochbahn ab. Der 42- Jährige schlug beim Sturz hart auf der Piste auf und zog sich schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule sowie eine Gehirnerschütterung zu.

Das Opfer wurde nach der Erstversorgung per Hubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Dort mussten die Ärzte schließlich die niederschmetternde Diagnose stellen.