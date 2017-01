Slowenien verschärft seine Flüchtlingspolitik

Der neuen Regelung zufolge würde Slowenien bei einem neuen massiven Flüchtlingszustrom seine Grenze schließen. Demnach würde man den Flüchtlingen die Einreise ins Land nicht erlauben, und zwar auch dann nicht, wenn sie beabsichtigen würden, in Slowenien einen Asylantrag zu stellen. Flüchtlinge, die es dennoch ins Land schaffen würden, würde man in ein sicheres Land zurückschicken.

Die Grenzschließung würde aber nicht automatisch eingeleitet werden, sondern müsste auf Vorschlag der Regierung vom Parlament beschlossen werden. Die Maßnahme würde für einen begrenzten Zeitraum von sechs Monaten mit Möglichkeit zur Verlängerung gelten.

Slowenische Soldaten überprüfen einen Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Kroatien. Foto: APA/AFP/Jure Makovec

Slowenien würde weitere Flüchtlingswelle "nicht aushalten"

"Slowenien wird als kleines Land einen ähnlichen Zustrom wie in der ersten Runde nicht aushalten können", betonte die Innenministerin Vesna Györkös Znidar bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Daher brauche Slowenien nationale Instrumente, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten, sollten die Maßnahmen an der EU- Ebene nicht mehr halten, argumentierte die Ministerin.

"Slowenien ist nicht das erste Land, das in diese Richtung geht," sagte Györkös Znidar mit Blick auf restriktive Maßnahmen, die in den Ländern nördlich von Slowenien, insbesondere in Österreich, verabschiedet wurden. "Slowenien ist das erste Land, das vor geschlossenen Türen stehen wird. Wenn der Flüchtlingsstrom wieder starten sollte, wird Österreich die Flüchtlinge nicht in solchen Umfang aufnehmen, wie bei dem ersten Strom", erklärte die Ministerin mit Blick auf die österreichischen Obergrenzen- Regelung.

Foto: APA/EPA/IGOR KUPLJENIK

Proteste zahlreicher slowenischer NGOs

Mehr als ein Dutzend slowenischer NGOs, darunter Amnesty International, das Rote Kreuz und UNICEF, riefen die Regierung auf, die Novelle nicht zu verabschieden. Sie würde gegen internationales Recht und die slowenische Verfassung verstoßen, kritisierten sie. Die Maßnahmen würden den Flüchtlingen und Asylsuchenden das Recht auf Schutz abstreiten, das ihnen laut internationalen und EU- Recht zustehe, hieß es.

"Es handelt sich um Ausnahmemaßnahmen in einem Ausnahmezustand", verteidigte Györkös Znidar die Restriktionen vor der Kritik der Menschenrechtsorganisationen. Dabei muss man laut der Ministerin auch im Blick behalten, dass es sich um illegale Migration handelt und Slowenien von EU- Ländern, also von sicheren Ländern, umgeben ist.

Sloweniens Innenministerin Vesna Györkös Znidar Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Sloweniens Pläne lagen monatelang auf Eis

Es wird erwartet, dass die Gesetzesnovelle die parlamentarische Hürde nehmen wird, da sie von allen drei Koalitionsparteien unterstützt wird. Auch die konservativen Oppositionsparteien fordern seit längerer Zeit eine restriktivere Flüchtlingspolitik. Die Pläne lagen mehrere Monate lang auf Eis, weil es in der Regierungskoalition verfassungsrechtliche Bedenken gab.