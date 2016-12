Slowakei: Universität von Kosice in Flammen

Ein Teil des Daches sei eingestürzt. Mehr als 30 Feuerwehrleute wurden demnach an den Brandort gerufen, die angrenzenden Straßen wurden abgesperrt. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Fotos und Videos, die Medien online veröffentlichten, zeigten meterhohe Flammen über dem Universitätsdach. Im TV- Sender Joj war zu sehen, wie brennende Teile des Dachs auf eine Straße stürzten und die Feuerwehrleute gefährdeten. Weil das gesamte Dach in Flammen stand, konnte die Feuerwehr erst nach mehreren Stunden den eigentlichen Brandherd im Bereich des Chemie- Instituts lokalisieren. Die Löscharbeiten dauerten am späten Freitagabend an.

Da sich im Gebäude auch Chemielabors befinden, wurden Zivilschutzexperten an den Brandort gerufen, um eventuelle Explosionsgefahren zu prüfen. Die Stadt Kosice ist das Wirtschafts- und Bildungszentrum der Ostslowakei und war 2013 Europäische Kulturhauptstadt.