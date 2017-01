Skispringen: ÖSV- Damen verpassen erneut das Podest

Die österreichischen Skispringerinnen haben auch im siebenten Weltcupbewerb des neuen Jahres keinen Podestplatz geschafft. Ex- Weltmeisterin Daniela Iraschko- Stolz belegte am Samstag in Rasnov als beste ÖSV- Athletin Platz sechs, auf Rang drei fehlten ihr 9,1 Punkte. Chiara Hölzl wurde in Rumänien Achte. Jacqueline Seifriedsberger landete an der 13. Stelle. Den Sieg sicherte sich Maren Lundby.