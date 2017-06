Skinhead- Reportage kostet FPÖ 17.000 Euro

Im Jahr 2010 wurde die Reportage ausgestrahlt, die im Anschluss mehrmals die Gerichte beschäftigt hatte. In der Sendung "Am Schauplatz" waren junge Skinheads zu sehen, die sich bei einer Wahlkampfveranstaltung der FPÖ zu Neonazi- Sagern hinreißen ließen. Der Vorwurf der FPÖ: Der Journalist habe die Akteure zu diesen strafrechtlich relevanten Aussagen angestiftet.

Das Ersturteil fiel zugunsten der FPÖ aus, das Oberlandesgericht (OLG) Wien hob es jedoch auf. Daraufhin wurde die Causa am Landesgericht Wien erneut verhandelt, und Moschitz bekam recht: Der Richter sah den Wahrheitsbeweis für die Behauptungen der FPÖ nicht erbracht.

Dem schloss sich das OLG am Mittwoch an. Zugleich gab es der Berufung von Moschitz recht und erhöhte die Entschädigungssumme. Von der FPÖ gab es am Mittwoch vorerst keine Stellungnahme. Ed Moschitz freute sich auf Facebook über das Urteil. "Irgendwie glaub ich es ja selbst noch nicht, dass die jetzt alles blechen müssen", ließ er ein wenig Schadenfreude durchblicken. Berechnungen seiner Anwältin zufolge soll der FPÖ ein Schaden von 100.000 Euro entstanden sein, so der Journalist.