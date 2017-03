Skilehrer aus Tirol will kein Türke mehr sein

Schock für Familie Altin in Ehrwald in Tirol: Vater Mehmet kam vor 30 Jahren aus der Türkei, um in Innsbruck zu studieren. 1995 erhielt er den rot- weiß- roten Pass. Mit der Rückgabe des türkischen Reisedokuments dachte er, es sei alles erledigt. Doch jetzt droht ihm der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft!