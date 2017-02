Ski- WM: Transponder sorgt für zusätzliche Spannung

Im rechten Bildschirmrand ist ab dem Super- G der Damen ein Balken sichtbar, der in Echtzeit dynamische Geschwindigkeits- Informationen liefert. So kann man Daten über Beschleunigungen, aber auch Verzögerungen daheim am Bildschirm mitverfolgen und miterleben, wo Läufer Zeit gewinnen oder verlieren. Auch Daten über Sprungweiten wird es geben.

Foto: AP

Kernstück dieses "Live Alpine Data" Systems von Longines ist der etwa zehn Gramm schwere Transponder. Dieser wurde in den vergangenen zwei Jahren entwickelt. Fixiert wird er an der Rückseite des rechten Skischuhs.

Daten im TV sichtbar

So wird die ganze Performance der Rennläufer künftig noch genauer verfolgbar sein. Die TV- Zuschauer werden in St. Moritz beispielsweise mitbekommen, dass es nur knapp vier Sekunden dauert, bis die Herren nach dem Start am so genannten "Free Fall" bis auf 100 km/h beschleunigen.

Das System soll Schritt für Schritt weiterentwickelt werden und irgendwann auch im Riesentorlauf und im Slalom einsetzbar sein.

"System nutzen, um schneller zu werden"

FIS- Renndirektor Emmanuel Couder sieht in der Entwicklung von statischen zu dynamischen Daten einen großen Vorteil auch für die Rennläufer selbst. "Sie können das System nutzen, um schneller zu werden. Denn ab nun werden sie sehen können, wo sie aufholen und wo sie verlieren."

Das bestätigte auch Mikaela Shiffrin. "Die Fans bekommen nun vieles noch besser mit und können die Läufer auch besser vergleichen. Das macht jetzt den Sport für die Zuseher aufregender", ist die Amerikanerin überzeugt. "Man kann der Welt nun noch besser zeigen, wie unglaublich die Athleten agieren und warum sie Siegertypen sind."