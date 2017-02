Ski- WM in St. Moritz: So sieht das Programm aus

Alles Renntermine im Überblick:

Foto: APA Grafik

Der Countdown in St. Moritz läuft. "Wir sind bereit. Es ist Zeit, dass es jetzt losgeht", sagte Hugo Wetzel, der Präsident des Organisationskomitees der am Montag beginnenden Alpinski- WM. Fast fünf Jahre dauerte die Vorbereitung. Die erste Nagelprobe haben die Engadiner im Zuge des Weltcup- Finales im März 2016 bestanden. Gemäß Wetzel ist der Absatz von Eintrittskarten den Erwartungen entsprechend verlaufen. Allerdings werden rund 40 Prozent der Tickets an den Tageskassen veräußert.

"Werden ein Bombenfest erleben"

Das Publikum will aber auch abseits der Pisten unterhalten werden. "Dafür ist in St. Moritz mit einem abwechslungsreichen Programm gesorgt", ist sich Wetzel sicher. "Wir werden ein Bombenfest erleben."

Weitere Zahlen:

1 Maskottchen begleitet die WM, es ist ein Steinbock und heißt Moritz

3 Mal war St. Moritz bereits Austragungsort von alpinen Ski- Weltmeisterschaften (1934, 1974 und 2003)

4 Mal wurden bisher in St. Moritz WM- Medaillen vergeben, 1948 auch im Rahmen von Olympia

Foto: GEPA

10 Franken (umgerechnet 9,37 Euro) kostet die billigste WM- Eintrittskarte, es handelt sich um ein Streckenrand- Ticket für Jugendliche

16 der 27 ÖSV- Teilnehmer erleben ihre ersten Weltmeisterschaften

20 Prozent Rabatt bekommen Fanclub- Mitglieder auf die WM- Eintrittskarte

27 ist die Anzahl der Damen (14) und Herren (13), die der ÖSV für die WM nominiert hat

31 Jahre lang kommentierten Matthias Hüppi und Bernhard Russi gemeinsam für das Schweizer Fernsehen SRF die Skirennen der Herren. Mit dem WM- Slalom in St. Moritz geht das beliebte Duo in dieser Funktion in "Pension"

40 bis 50 Tonnen "Kehricht" werden bei der WM anfallen. Ein Abfallkonzept wurde entwickelt.

48 Medaillen werden bei der WM 2017 vergeben. 30 einzelne und 18 im Teambewerb

80 Stunden wird der ORF live von der Ski- WM berichten

84 m weit sprang der Schweizer Beat Feuz im Training auf der WM- Abfahrt, der Sprung wurde entschärft

Foto: Christof Birbaumer

100 Prozent Gefälle bietet der Freie Fall, der Starthang zur Herren- Abfahrt

2.040 m hoch liegt das Ziel für alle Bewerbe

2.840 Meter hoch liegt der Start Herren- Abfahrt

8.545 Kilometer liegen zwischen St. Moritz und dem vorigen WM- Ort in den USA, Vail/Beaver Creek

1,823 Millionen Zuseher im Höchstwert verfolgten 2015 live im ORF eins die WM- Abfahrt der Herren in Vail/Beaver Creek