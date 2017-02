Ski- Schock: Anna Veith muss schon wieder in den OP

Schlechte News von Österreichs weiblichem Ski- Superstar! Anna Veith muss noch einmal unters Messer, an ihrem linken Knie operiert werden. Schon am Dienstag wird sie sich in Hochrum in den OP schieben lassen. Die Ärzte hätten ihr empfohlen, die Saison abzubrechen und die andauernden Patellarsehnenprobleme operativ behandeln zu lassen. "Die Schmerzen im Knie haben mich immer wieder limitiert", erklärt Anna. Im Interview oben sehen Sie Anna noch strahlen, als sie sich bei der Ski- WM über Schmidhofers Gold freute.