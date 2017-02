Ski- Damen streiken nach Horrorsturz in der Kombi

Die Kombination der Damen in Crans Montana ist am Freitagvormittag wegen eines schlimmen Sturzes (Video oben) nach drei Läuferinnen abgebrochen und wurde unverständlicher Weise über eine Stunde später neu gestartet. Mehrere Läuferinnen, darunter US- Star Lindsey Vonn, verzichteten auf der äußerst schlechten Piste aus Sicherheitsgründen auf einen Start, bestreikten somit die Entscheidung der FIS.