Skandal- Spiel in München! 1860- Fans drehen durch

Unschöne Szenen haben sich am Dienstag in der Münchner Allianz Arena abgespielt. Mit der 0:2- Niederlage im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg war der Abstieg in die Dritte Liga für 1860 München besiegelt. Und die Fans drehten zehn Minuten vor Schlusspfiff durch (siehe Video oben).