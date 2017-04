Sisi- Verlobungsbild um 1,5 Mio. Euro versteigert

Das Gemälde von Carl Theodor von Piloty und Franz Adam hing bis zum Tod Kaiser Franz Josephs über dessen Bett in der Wiener Hofburg. Der Schätzwert des Bildes, das die 15- jährige bayerische Herzogin auf einem Pferd vor dem Schloss ihrer Eltern in Possenhofen zeigt, betrug 300.000 bis 350.000 Euro. Das Gemälde wurde vom Kaiser an seine Tochter Marie Valerie vererbt und befand sich mehr als 150 Jahre in Habsburgischem Privatbesitz.

Diese künstlerische Koproduktion der beiden Meister - Franz Adam malte das Pferd, Carl Theodor von Piloty die Kaiserbraut und die Szenerie - entstand im Herbst 1853, unmittelbar nach der Verlobung von Prinzessin Elisabeth und Kaiser Franz Joseph in Bad Ischl. Das Gemälde war ein Weihnachtsgeschenk - familienintern wurde es auch als "Verlobungsgeschenk" tituliert - Sisis an ihren Verlobten.

"Verlobungsgeschenk" am Weihnachtsabend

Überreicht wurde es am Weihnachtsabend des Jahres 1853 im herzoglichen Palais in München, an dem zugleich Sisis 16. Geburtstag gefeiert wurde. Der stolze Bräutigam hatte es sich trotz drängender Regierungspflichten nicht nehmen lassen, zu diesem Anlass extra von Wien nach Bayern zu reisen. In seinem Gepäck befand sich sein Geschenk an Sisi: ein Gemälde, das ihn selbst hoch zu Ross darstellte.