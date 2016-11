Singapur: Ausstieg aus Formel 1 geplant?

Ecclestone reagierte aufgrund des Ansinnens aus Singapur auch etwas beleidigt. "Schauen Sie, was wir für Singapur gemacht haben. Wir haben auch eine Menge gezahlt", erklärte der Brite. "Jetzt ist Singapur plötzlich mehr als ein Flughafen zum Anfliegen. Jetzt denken sie, dass sie ihr Ziel erreicht haben und keinen Grand Prix mehr brauchen."

Tatsache ist, dass die Touristenzahlen in Singapur in den ersten acht Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 Prozent auf 11,3 Millionen Personen gestiegen sind. Dabei handelt es sich verstärkt um Einkaufstourismus.

Die Verantwortlichen in Singapur zeigten sich vom Vorpreschen Ecclestones nicht erfreut. Eine Sprecherin erläuterte, dass laufende geschäftliche Verhandlungen in der Öffentlichkeit nicht kommentiert würden. Der Formel- 1-Vertrag mit Singapur läuft jedenfalls 2017 aus, für 2018 und Folgejahre brauche es eine neue Übereinkunft.

Nicht rosig sieht es auch bei einem anderen Grand Prix in Südost- Asien aus, nämlich in Kuala Lumpur. In Malaysia sind die Einschaltzahlen für das Rennen an den TV- Geräten auf neue Tiefstwerte zurückgegangen. Auch die dortigen Veranstalter überlegen, nach Ende des laufenden Vertrags 2018 aus dem Geschäft auszusteigen.