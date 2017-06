Sind in Wien 75 Islam- Kindergärten zu radikal?

Prof. Aslan empfiehlt strengere Kontrollen der Betreiber. "Wenn sie zum Beispiel einen Krieg in Syrien fördern, einen salafistischen Islam in ihren Moscheen und Gebetsräumen verwirklichen, dann wird das auch in einem Kindergarten passieren", erklärt der Experte in einem Ö1- Interview. "Wenn ein Kindergarten bestimmte Standards nicht einhält, sollen Förderungen gestrichen werden. Dann soll zugesperrt werden", so Aslan.

Islam-Wissenschaftler Ednan Aslan (re.) mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz Foto: APA/Außenministerium/Dragan Tatic

Die Politik sucht nach Lösungen, jede Partei hat eigene Vorstellungen. Ihre Lösungsversuche:

Modell Stadtregierung: Wien würde "sehr streng und intensiv kontrollieren", erklärt SPÖ- Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Zu befolgen sei der Bildungsplan, "der gesetzlich verankert und von jedem Betreiber einzuhalten ist". Darin enthalten: sprachliche Kriterien, Umgang mit Traditionen, Religion usw.

Es dürfen nur noch Kindergärten eröffnen, deren Personal Deutsch spricht, kein Kopftuch trägt und einen Wertekatalog unterschreibt.

Aufstockung der Kontrollore (Mystery-Shopping-System), umfassende Durchleuchtung der Antragsteller, vollkommene Neuaufstellung der Förder- und Vergabeordnung (Begleitung durch den Stadtrechnungshof), deutschsprachige Pädagogen und Wertevermittlung.

Zweites Kindergartenjahr für jedes Kind, das es braucht, Förderstopp für Problem-Kindergärten, echte pädagogische Kontrollen (bessere Ausbildung für Beamte), massive Qualitätsoffensive.

Michael Pommer, Kronen Zeitung