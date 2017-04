Sind gegen Schulreform: Lehrer drohen mit Streik

Mehr als 800 Stellungnahmen sind bereits zum Autonomiepaket eingegangen. Lehrer, Direktoren, aber auch Eltern lassen kaum ein gutes Haar an der Reform. Bei einer sogenannten Informationsveranstaltung in der Wiener Stadthalle zerrissen die mehr als Tausend versammelten Pädagogen die Pläne der Regierung in der Luft. Obwohl abwesend, wurden Ministerin Hammerschmid und Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) ausgebuht.

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid Foto: APA/Herbert Neubauer

Gibt es kein Einlenken der Koalition, werde es schließlich zu weiteren gewerkschaftlichen Maßnahmen kommen. Lehrer- Vertreter Stephan Maresch nahm zwar das Wort Streik nicht in den Mund, dennoch war klar, was er meinte.

Kommentar von Doris Vettermann: Wer wird gewinnen?

Es gibt ganz bestimmt die eine oder andere berechtigte Kritik am Autonomiepaket. Viele Beanstandungen sind aber so unglaublich durchsichtig: Da beschweren sich bürokratische Verwaltungsbehörden, die endlich eingespart werden sollen, und Direktoren, die nun einen Vorgesetzten bekommen. Macht, die eigene Position und Geld kontra Schulreform. Wer wird gewinnen?