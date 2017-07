Sind "behaarte" Leggings jetzt der neue Trend?

Da stehen einem ja die Haare zu Berge! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Statt glatt rasierter Frauenbeine könnte es heuer im Strandbad gleich doppelt so viele extrem behaarte Männerbeine geben wie sonst. Der Grund: Leggings, die mit ihrem Druck behaarte Beine simulieren.

Reaktionen eher gemischt

Waren vom "haarigen" Badeanzug noch die meisten der Reaktion positiv, scheinen sie in diesem Fall eher gemischt zu sein. Viele finden das Kleidungsstück unnützig: "Klar, das sieht lustig aus, aber wer zieht so etwas denn wirklich an?", fragt eine Twitter- Nutzerin. Jemand anderes schreibt: "Was soll denn das? Warum zieht man nicht einfach eine Hose an? Und wenn man schon behaarte Beine haben möchte, kann man auch einfach aufhören sich zu rasieren."

Zum Schutz vor Perversen

Der Hintergrund ist aber ein ernster: Das besondere Kleidungsstück ist schon seit Jahren auf dem Markt und sollte ursprünglich Frauen vor sexuellen Übergriffen schützen - die behaarten Beine, so der Gedanke, sollten Männer abschrecken. Ob das wirkt? Erstmals verbreiteten sich die "behaarten" Leggings im Juni 2013 über den Microbloggingdienst Weibo - das ist die chinesische Alternative zu Whatsapp und Twitter.

"Behaarte" Kleidungsstücke - ein neuer Trend?

Nach dem "haarigen" Badeanzug, der Anfang Juni die Runde machte, sind diese besonderen Leggings schon das zweite "behaarte" Kleidungsstück, das sich nicht nur in sozialen Medien äußerster Beliebtheit erfreut. Auch Bikinis, Badeanzüge und Unterwäsche mit Nackt- Drucken und simulierten behaarten Intimzonen gibt es zu kaufen.