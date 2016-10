Simuliert: So schädigt Sonnenlicht unser Erbgut

Ganz egal, ob man sich im Sommer an den Strand legt oder am Berg unterwegs ist, ständig sind wir der Sonne und damit dem Licht ihrer Strahlen ausgesetzt. Dieses kann Schäden in der Erbinformation hervorrufen, weil die UV- Strahlung eigentlich fest miteinander verbundene Nukleobasen innerhalb der DNA- Doppelhelix sozusagen zum "Partnertausch" anregt. Mit aufwendigen Berechnungen konnten Wiener Chemiker nun detailliert darstellen, was bei den "Seitensprüngen" vor sich geht und wie dadurch das Erbgut geschädigt wird.