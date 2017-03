Simon Eder bei Massenstart in Oslo Dritter

Simon Eder hat am Sonntag den Biathlon- Weltcup mit einem Podestplatz abgeschlossen. Der 34- Jährige klassierte sich im 15- km- Massenstart- Bewerb in Oslo nach einer Strafrunde an dritter Stelle (+32,4) und bestätigte damit den Gewinn von WM- Bronze in Hochfilzen. Der Franzose Martin Fourcade hatte den sechsten Gesamtsieg schon länger fixiert, mit dem 14. Saisonerfolg stellte er den Rekord ein.