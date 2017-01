Silvester: Sexattacken, Schwerverletzte und Brände

Laut der vorläufigen Bilanz der Wiener Polizei wurden in der Innenstadt sowie im Bezirk Leopoldstadt insgesamt drei sexuelle Übergriffe angezeigt. Zudem ließen Feiernde am Wiener Silvesterpfad die Fäuste sprechen, bislang liegen bei der Polizei insgesamt fünf Anzeigen wegen Körperverletzung vor, es kam zu insgesamt fünf vorläufigen Festnahmen. Auch wurden in mehreren Bezirken Sachbeschädigungen durch Raketen und Böller verzeichnet. Hausmauern und Balkone wurden in Mitleidenschaft gezogen, ebenso kam es auch zu mehreren Bränden.

Frauen in Innsbruck belästigt

Sexuelle Übergriffe gab es jedoch auch im Zuge der Silvesterfeier in Innsbruck. Bei den Opfern handelt es sich um Frauen aus Deutschland, Rumänien und Italien, die von fünf bis sechs "ausländisch aussehenden Männern" zunächst angetanzt worden seien, so die Exekutive via Aussendung am Neujahrstag. Danach seien die Frauen teils massiv bedrängt worden, auch im Intimbereich berührt und geküsst worden.

Zudem verzeichneten die Tiroler Einsatzkräfte mehrere Sachbeschädigungen durch Böller: So wurde etwa eine Telefonzelle massiv beschädigt, ebenso ein Briefkasten gesprengt. In Ischgl kippte eine angezündete Raketenbox um, die Feuerwerkskörper trafen daraufhin ein Auto, ein Haus und setzen überdies eine Böschung in Brand.

Verletzungen durch Böller in Vorarlberg

In Vorarlberg wurden zwei Feiernde in der Silvesternacht durch Feuerwerkskörper verletzt. Laut Polizei explodierte einem 44- Jährigen auf einem Parkplatz eines Gasthauses in Bludenz ein Böller in der Hand. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen an der Hand und im Genitalbereich. Auf einem Campingplatz in Riefensberg wurde eine 23- Jährige von einer herabfallenden Rakete am Kopf getroffen. Die junge Frau erlitt durch den bereits abgebrannten Feuerwerkskörper eine Rissquetschwunde. In Bregenz zündeten Unbekannte bei einer Müllinsel in der Achsiedlung mit einem Böller einen Kunststoffcontainer an. Das Feuer griff sofort auf einen weiteren über. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden, hieß es.

Rakete setzte Mann in Kärnten in Brand

Auch in Kärnten waren in der Silvesternacht mehrere teils schwer Verletzte zu beklagen. So explodierte in Völkermarkt eine Rakete und verletzte einen 41- Jährigen schwer am Kopf. Zudem geriet dessen Kleidung in Brand, ein Bekannter konnte das Feuer löschen und leistete Erste Hilfe. Ein 53- Jähriger aus Spittal erlitt schwere Verletzungen im Gesicht, als eine Rakete nach dem Anzünden sofort explodierte. Auch einen 48 Jahre alten Friesacher ereilte ein ähnliches Schicksal. So detonierte eine Rakete ebenfalls viel zu früh und traf den Mann im Gesicht. Auch in einer Disko wurden zwei junge Frauen verletzt: Eine 18- Jährige wurde im Feiertrubel von einem Glas am Kopf getroffen, ein Sessel traf darüberhinaus eine 24- Jährige. Auch sie erlitt Kopfverletzungen. Zudem hatten die Feuerwehren bei mehreren Kleinbränden alle Hände voll zu tun.

Rauchgasentwicklung bei Linzer Party

In Linz wurden bei einer Party in einem Weinkeller zehn Feiernde durch Rauchgase verletzt. Bei einer mit Flüssiggas betriebenen Heizkanone war es laut Polizei zu einer Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr stellte eine erhöhte Kohlenmonoxid- Konzentration in den Räumen fest und leiteten umgehend die Evakuierung ein. Mehrere Besucher der Veranstaltung klagten über Atembeschwerden und hatten verrußte Gesichter. Ob ein technischer Defekt zur Verpuffung führte oder die Kohlenmonoxid- und Rußbelastung möglicherweise einfach durch den Betrieb einer Heizkanone verursacht wurde, wird derzeit ermittelt. Fest steht aber laut Polizei, dass die Butangas- Heizkanone im Keller gar nicht erst hätte in Betrieb gehen dürfen. Die dafür notwendige Be- und Entlüftung sei nicht gegeben gewesen. Zudem kam es im Zuge der Evakuierung zu einer Festnahme. Ein Feierwütiger wollte das Gewölbe einfach nicht verlassen und wurde gegenüber den Helfern überaus aggressiv.