Silvester- Mob prügelte Wiener (32) ins Krankenhaus

Es geschah bereits in der Silvesternacht, doch erst am Mittwoch wurde der überaus brutale Angriff auf einen 32 Jahre alten Wiener bekannt: Der Mann war in der U- Bahn- Station Stephansplatz von sieben Personen - vier Männer und drei Frauen - attackiert, niedergeschlagen und schlussendlich ausgeraubt worden. Danach überließen die Täter ihr Opfer seinem Schicksal und suchten das Weite. Jetzt sucht die Polizei nach den brutalen Schlägern.