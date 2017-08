Silberstein wird enthaftet - bleibt aber bewacht

Tal Silberstein, jener "Berater", durch den die SPÖ zuletzt in arge Bedrängnis gekommen war (siehe auch Video- Analyse oben), wird am Freitag vorerst aus der Haft entlassen. Allerdings steht der umstrittene PR- Fachmann weiterhin unter strenger Bewachung und darf sein Haus in Israel nicht verlassen.