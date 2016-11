Siiiiiieg! Thiem entzaubert Monfils bei ATP Finals

T

Partie gegen Raonic wird wohl weniger spaßig

der weiterhin alle Chancen auf das Erreichen des Halbfinales des mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Events in der LondonerArena hat, trifft nun am Donnerstag auf den als Nummer 4 gesetzten Kanadier Milos Raonic . Fix hat Thiem 200 Punkte für dieRangliste sowie 179.000Dollar Preisgeld (rund 166.100 Euro/brutto) geholtund wird damit imEndranking den derzeit achtplatzierten Spanier Rafael Nadal überholen. "Ich habe das gar nicht gewusst und jetzt gerade erfahren, dass die Punkte das ganze Jahr in der Rangliste bleiben werden. Das ist natürlich eine Supersache. Dass ich Rafa überholt habe, ist in Hinsicht auf die Australian Open auch eine sehr gute Sache", freute sich Thiem über das Erreichte.

Fürs Erste freute sich Thiem allerdings noch mehr darüber, dass er noch eine Chance aufs Weiterkommen hat. Gegen Raonic ist er aber klarer Außenseiter. "Das ist ein Spieler, gegen den kann es auch passieren, dass man mit einer sehr guten Leistung 6:7,6:7 verliert, aber ich freue mich sehr und auch, dass es da noch um richtig was geht. Auch wenn mir die ersten beiden Partien ein bisserl mehr Spaß gemacht haben werden als die." Dieses Duell mit Monfils war jedenfalls ein ganz schön verrücktes gegen einen Gegner, der einmal mehr starke Schwankungen hatte und deshalb unberechenbar spielte.

"Natürlich finde ich, dass ich hierher gehöre"

"Das war ein sehr, sehr enges Match. Ich hatte einen viel besseren Start, dann hat er einen guten zweiten Satz gespielt. Im dritten Satz war ich sehr müde und glücklicherweise hat er mir im letzten Game ein bisschen geholfen, aber es war sehr eng. Vielleicht war ich heute der Glücklichere", sagte Thiem. Zur Erklärung: Beim Stand von 5:4 im dritten Satz beging der Weltranglisten- Sechste nicht weniger als drei Doppelfehler. Thiem nützte dann seinen ersten Matchball zu einem Sieg. Auf eine Frage, wie wichtig dieser Sieg für ihn war, weil er ja erst durch die Absage von Nadal ins Feld gerutscht war, und ob er fühle, dass er hierher gehöre, sagte Thiem felsenfest: "Natürlich finde ich, dass ich hierher gehöre."

Gael Monfils Foto: AFP

Coach Bresnik rätselt über zweiten Satz

Hocherfreut über den Sieg, wenn auch nicht über den Verlauf des Spiels, war übrigens auch Thiems Coach Günter Bresnik. "Ein großes Ziel, das er wieder erreicht hat, weil die Teilnahme war schon mehr, als er heuer erwarten durfte. Und er ist in einer schlechten Form hierhergekommen", stellte Bresnik fest. "Dominic hat wieder gut begonnen, einen konzentrierten ersten Satz gespielt. Was mir aber komplett unverständlich ist, wie man es zweimal hintereinander dann im zweiten Satz so abreißen lassen kann", erinnerte Bresnik an das 0:6 gegen Djokovic. Thiem habe sich selbst das Leben bis Mitte des dritten Satzes schwer gemacht. "Dann hat er wieder angefangen, viel besser zu servieren", sagte der 55- jährige Niederösterreicher.

Hier der LIVETICKER zum Nachlesen!

Endstand bei Dominic Thiem - Gael Monfils: 6:3, 1:6, 6:4

16:42 Uhr: GAME, SET, MATCH Dominic Thiem! Drei Doppelfehler von Monfils im entscheidenden Game, Wahnsinn. Gratulation an den Österreicher!

GAME, SET, MATCH Dominic Thiem! Drei Doppelfehler von Monfils im entscheidenden Game, Wahnsinn. Gratulation an den Österreicher! 16:38 Uhr: Mit einer Kracher- Rückhand stellt Dominic auf 5:4, Monfils muss jetzt sein Service durchbringen, sonst ist das Spiel vorbei.

Mit einer Rückhand stellt Dominic auf 5:4, Monfils muss jetzt sein Service durchbringen, sonst ist das Spiel vorbei. 16:32 Uhr: Bitter! Thiem kann drei Breakbälle nicht nutzen und Monfils kann auf 4:4 ausgleichen, das wäre wohl die Vorentscheidung für den Österreicher gewesen, der stinksauer ist.

Bitter! Thiem kann drei Breakbälle nicht nutzen und Monfils kann auf 4:4 ausgleichen, das wäre wohl die Vorentscheidung für den Österreicher gewesen, der stinksauer ist. 16:28 Uhr: 0:30, Monfils streut jetzt Mondbälle ein. Was er damit bewirken will? Bisher geht es nach hinten los...

0:30, Monfils streut jetzt Mondbälle ein. Was er damit bewirken will? Bisher geht es nach hinten los... 16:27 Uhr: Mit einem Ass stellt Thiem auf 4:3, wieder ein tolles Game der Nummer neun der Welt.

Mit einem Ass stellt Thiem auf 4:3, wieder ein tolles Game der Nummer neun der Welt. 16:25 Uhr: Glattes Aufschlagspiel jetzt auch für Monfils. Die Spieler geben sich im Moment keine Blöße, servieren hochkonzentriert. Es ist zu merken: Das Spiel geht in die Entscheidung!

Glattes Aufschlagspiel jetzt auch für Monfils. Die Spieler geben sich im Moment keine Blöße, servieren hochkonzentriert. Es ist zu merken: Das Spiel geht in die Entscheidung! 16:20 Uhr: Ausrufezeichen des Österreichers! Ein starkes Servicegame zum 3:2. Die Überlegenheit von Monfils ist jetzt nicht mehr so zu spüren.

Ausrufezeichen des Österreichers! Ein starkes Servicegame zum 3:2. Die Überlegenheit von Monfils ist jetzt nicht mehr so zu spüren. 16:18 Uhr: Nichts da! 2:2, Monfils spielt aber zurzeit auch richtig stark. Eine harte Nuss!

Nichts da! 2:2, Monfils spielt aber zurzeit auch richtig stark. Eine harte Nuss! 16:16 Uhr: Thiem stärkt sich mit einer Banane in der Wechselpause, hoffentlich gibt ihm die Kraft für ein Break!

Thiem stärkt sich mit einer Banane in der Wechselpause, hoffentlich gibt ihm die Kraft für ein Break! 16:14 Uhr: Wieder legt Thiem vor, aber ganz rund läuft es beim Österreicher nicht, er macht derzeit zu viele einfache Fehler und sich das Leben damit selbst schwer. Gottseidank kommt der erste Aufschlag jetzt wieder viel besser.

Wieder legt Thiem vor, aber ganz rund läuft es beim Österreicher nicht, er macht derzeit zu viele einfache Fehler und sich das Leben damit selbst schwer. Gottseidank kommt der erste Aufschlag jetzt wieder viel besser. 16:12 Uhr: Blitzgame für Monfils zum 1:1, hier die Statistik nach Satz zwei: Foto: sportkrone.at



Blitzgame für Monfils zum 1:1, hier die Statistik nach Satz zwei: 16:10 Uhr: Game Thiem! Yes, das war wichtig mit der Führung in den Finalsatz reinzustarten.

Game Thiem! Yes, das war wichtig mit der Führung in den Finalsatz reinzustarten. 16:04 Uhr: SATZGEWINN Monfils! Neustart der Partie, im Finalsatz muss Thiem jetzt alles aus sich rausholen. Das erste Servicegame wird enorm wichtig. Daumendrücken für Dominic.

SATZGEWINN Monfils! Neustart der Partie, im Finalsatz muss Thiem jetzt alles aus sich rausholen. Das erste Servicegame wird enorm wichtig. Daumendrücken für Dominic. 16:01 Uhr: BREAK gegen Thiem. Das berühmte Momentum liegt derzeit eindeutig beim Franzosen, 5:1, der Satz ist gleich dahin.

BREAK gegen Thiem. Das berühmte Momentum liegt derzeit eindeutig beim Franzosen, 5:1, der Satz ist gleich dahin. 16:00 Uhr: Grandioser Ballwechsel mit dem besseren Ende für den Franzosen - 15:15 bei Aufschlag Thiem.

Grandioser Ballwechsel mit dem besseren Ende für den Franzosen 15:15 bei Aufschlag Thiem. 15:58 Uhr: YES! Thiem kann den dritten Breakball verwerten und verkürzt auf 1:4.

YES! Thiem kann den dritten Breakball verwerten und verkürzt auf 1:4. 15:56 Uhr: 15:40 - nun zwei Breakchancen für Thiem.

15:40 nun zwei Breakchancen für Thiem. 15:54 Uhr: Auweh! Erneut ein BREAK gegen Thiem, der Franzose zieht davon - 0:4!

Auweh! Erneut ein BREAK gegen Thiem, der Franzose zieht davon 0:4! 15:54 Uhr: 15:40 - zwei Breakbälle für den Franzosen!

15:40 zwei Breakbälle für den Franzosen! 15:53 Uhr: Thiem knallt die Rückhand ins Out - 15:30 bei Aufschlag des Österreichers.

Thiem knallt die Rückhand ins Out 15:30 bei Aufschlag des Österreichers. 15:50 Uhr: 3:0 für Monfils, jetzt geht's leider ganz schnell. Dominic muss jetzt in den Satz reinfinden, bei eigenem Service anschreiben.

3:0 für Monfils, jetzt geht's leider ganz schnell. Dominic muss jetzt in den Satz reinfinden, bei eigenem Service anschreiben. 15:48 Uhr: BREAK gegen Dominic Thiem. Autsch, wie gegen Djokovic am Sonntag ein Kaltstart von Thiem in Durchgang zwei.

BREAK gegen Dominic Thiem. Autsch, wie gegen Djokovic am Sonntag ein Kaltstart von Thiem in Durchgang zwei. 15:44 Uhr: Das erste Game im zweiten Satz geht an den Franzosen, auch wenn dieser abermals 0:30 im Rückstand gelegen hat. Der erste Satz zwischen Thiem und Monfils in Zahlen! Foto: sportkrone.at



Das erste Game im zweiten Satz geht an den Franzosen, auch wenn dieser abermals 0:30 im Rückstand gelegen hat. 15:43 Uhr: Thiem muss hochkonzentriert bleiben, gegen Djokovic hatte er auch nach gewonnenem ersten Satz einen Durchhänger.

Thiem muss hochkonzentriert bleiben, gegen Djokovic hatte er auch nach gewonnenem ersten Satz einen Durchhänger. 15:40 Uhr: SATZGEWINN THIEM! Zu null serviert Dominic aus, was für eine Gala- Vorstellung bisher. Monfils ist nur Passagier, hat im Moment null Chancen

SATZGEWINN THIEM! Zu null serviert Dominic aus, was für eine Vorstellung bisher. Monfils ist nur Passagier, hat im Moment null Chancen 15:37 Uhr: Monfils verkürzt auf 3:5, musste wieder ein 0:30 aufholen. Foto: AP



Monfils verkürzt auf 3:5, musste wieder ein 0:30 aufholen. 15:35 Uhr: Thiem wie ein D- Zug! Er macht ordentlich Tempo und überrollt Monfils derzeit - 5:2. Zu null hat er sein Service durchgebracht.

Thiem wie ein Zug! Er macht ordentlich Tempo und überrollt Monfils derzeit 5:2. Zu null hat er sein Service durchgebracht. 15:31 Uhr: BREEEEEEAK! Thiem nimmt Monfils den Aufschlag ab und führt 4:2. Das sieht gut aus...

BREEEEEEAK! Thiem nimmt Monfils den Aufschlag ab und führt 4:2. Das sieht gut aus... 15:29 Uhr: Thiem macht ordentlich Tempo - 0:30 bei Aufschlag des Franzosen!

Thiem macht ordentlich Tempo 0:30 bei Aufschlag des Franzosen! 15:28 Uhr: Bisher ist es ein Spiel auf Augenhöhe! Nun serviert Monfils ...

Bisher ist es ein Spiel auf Augenhöhe! Nun serviert Monfils ... 15:26 Uhr: Monfils bringt den Ball nicht über das Netz - 3: 2- Führung für den Österreicher in Satz Nummer eins!

Monfils bringt den Ball nicht über das Netz 3: Führung für den Österreicher in Satz Nummer eins! 15:24 Uhr: Wow, toller Winner von Monfils, anschließend einer schöner Passierball von Thiem. Monfils stellt dennoch auf 2:2.

Wow, toller Winner von Monfils, anschließend einer schöner Passierball von Thiem. Monfils stellt dennoch auf 2:2. 15:22 Uhr: Der Franzose lässt Thiem beim Return bisher keine Chance - 30:0!

Der Franzose lässt Thiem beim Return bisher keine Chance 30:0! 15:20 Uhr: Starke Aufschlag von Thiem - 2:1! Der Start ist geglückt!

Starke Aufschlag von Thiem 2:1! Der Start ist geglückt! 15:19 Uhr: Die Fans sehen bereits früh in der Partie packende Ballwechsel, Thiem muss kämpfen, es steht 40:30 für den Österreicher.

Die Fans sehen bereits früh in der Partie packende Ballwechsel, Thiem muss kämpfen, es steht 40:30 für den Österreicher. 15:18 Uhr: Genialer Vorhand- Winner von Thiem - 15:0!

Genialer Winner von Thiem 15:0! 15:17 Uhr: Auch Monfils gibt sich bei seinem ersten Servicegame keine Blöße - 1:1!

Auch Monfils gibt sich bei seinem ersten Servicegame keine Blöße 1:1! 15:15 Uhr: Monfils macht den ersten Punkt, doch dann spielt Thiem stark und holt sich souverän das erste Game!

Monfils macht den ersten Punkt, doch dann spielt Thiem stark und holt sich souverän das erste Game! 15:12 Uhr: Daumen drücken für Thiem! Österreichs Tennis- Ass beginnt zu servieren.

Daumen drücken für Thiem! Österreichs Ass beginnt zu servieren. 15:11 Uhr: Mit Thiem und Monfils stehen zwei Publikumslieblinge auf dem Platz. Das Einschlagen ist nun beendet, jetzt geht's gleich los!

Mit Thiem und Monfils stehen zwei Publikumslieblinge auf dem Platz. Das Einschlagen ist nun beendet, jetzt geht's gleich los! 15:08 Uhr: Die Spieler schlagen sich nun ein und werden dem Publikum vorgestellt. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern!

Die Spieler schlagen sich nun ein und werden dem Publikum vorgestellt. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern! 15:06 Uhr: Die Tennis- Experten erwarten heute ein ausgeglichenes Match, einen harten Fight! Thiem ist leicht zu favorisieren. Man darf gespannt sein, ob der Österreicher heute einen ähnlich guten Start wie am Sonntag gegen Djokovic erwischt.

Die Experten erwarten heute ein ausgeglichenes Match, einen harten Fight! Thiem ist leicht zu favorisieren. Man darf gespannt sein, ob der Österreicher heute einen ähnlich guten Start wie am Sonntag gegen Djokovic erwischt. 15:04 Uhr: Unter tosendem Applaus betritt Thiem die Arena! Kurz nach ihm schreitet Monfils auf den Platz. Die Halle ist sensationell besucht! Video: sportkrone.at

Unter tosendem Applaus betritt Thiem die Arena! Kurz nach ihm schreitet Monfils auf den Platz. Die Halle ist sensationell besucht! 14:45 Uhr: Es knistert schon in der O2- Arena, die Lichter sind ausgegangen, gleich beginnt der Einmarsch der Spieler. Das wird so zelebriert: Video: sportkrone.at



Es knistert schon in der Arena, die Lichter sind ausgegangen, gleich beginnt der Einmarsch der Spieler. Das wird so zelebriert: 14:30 Uhr: Exakt 30 Minuten noch bis zum Spielbeginn. Monfils hat gerade noch lässig Autograme geschrieben, scheint nicht sehr aufgeregt zu sein. Hier das Video dazu: Video: sportkrone.at



Exakt 30 Minuten noch bis zum Spielbeginn. Monfils hat gerade noch lässig Autograme geschrieben, scheint nicht sehr aufgeregt zu sein. Hier das Video dazu: 14:16 Uhr: Großer Jubel in der Halle für Jamie Murray, der im Spielerhotel stets mit der gesamten Family unterwegs ist, sich mit dem Turnierboss der Erste Bank Open in Wien, Herwig Straka, gut versteht. Hier wird Dominic Thiem in wenigen Minuten sein Spiel bestreiten, wir waren direkt am Centercourt. Foto: sportkrone.at



Großer Jubel in der Halle für Jamie Murray, der im Spielerhotel stets mit der gesamten Family unterwegs ist, sich mit dem Turnierboss der Erste Bank Open in Wien, Herwig Straka, gut versteht. 14:13 Uhr: Murray/Soares haben gerade das Doppel gegen die Bryan- Brüder gewonnen - das Spitzenduell ging mit 6:3, 6:4 an den Briten und den Brasilianer.

Murray/Soares haben gerade das Doppel gegen die Brüder gewonnen das Spitzenduell ging mit 6:3, 6:4 an den Briten und den Brasilianer. 14:11 Uhr: In London ist es heute außergewöhnlich warm - 16 Grad. Die O2- Arena ist mit 17.000 Fans ausverkauft.

In London ist es heute außergewöhnlich warm 16 Grad. Die Arena ist mit 17.000 Fans ausverkauft. 14:05 Uhr: Gegen Monfils hat Thiem eine positive Bilanz, das bisher einzige Duell gewann der Österreicher 2015 in Umag auf Sand 6:1, 3:6, 6:1. 2016 beim Masters in Cincinnati musste Monfils w.o. geben gegen Thiem. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH, AFP



Gegen Monfils hat Thiem eine positive Bilanz, das bisher einzige Duell gewann der Österreicher 2015 in Umag auf Sand 6:1, 3:6, 6:1. 2016 beim Masters in Cincinnati musste Monfils w.o. geben gegen Thiem. 14:02 Uhr: Dominic ist wie am Sonntag mit dem Schnellboot die Themse entlang in die O2- Arena gebracht worden. Foto: sportkrone.at



Dominic ist wie am Sonntag mit dem Schnellboot die Themse entlang in die Arena gebracht worden. 14 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker von Dominic Thiems zweitem Auftritt beim größten Tennis- Turnier der Welt.