SIIIEG! Stefan Kraft gewinnt Oberstdorf- Skifliegen

YES! Stefan Kraft hat in Oberstdorf seinen ersten Sieg auf einer Skiflug- Weltcupschanze gefeiert! Der Salzburger segelte auf 227,5 sowie 218 Meter und verteidigte damit seine Halbzeitführung 5,1 Punkte vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Rang drei ging an Gesamt- Weltcup- Leader Kamil Stoch aus Polen (+ 14,5 Punkte). Michael Hayböck landete als Siebenter ebenfalls in den Top Ten.