Signale von Zwergstern lassen Forscher rätseln

Ein Signal, das man mit dem 300- Meter- Radioteleskop von Arecibo aufgefangen hat, stellt Astronomen derzeit vor ein Rätsel. Um was es sich bei dem breitbandigen und quasi- periodischen Impuls, der aus der Richtung des 10,9 Lichtjahren entfernten Roten Zwergsterns Ross 128 kommt, ist unklar. Dass Aliens die Signale verursachen, stehe aber ganz am Ende ihrer Liste möglicher Erklärungen, so die Forscher.