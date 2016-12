Siegesserie von Toronto hält an - Pöltl ohne Punkt

Die Toronto Raptors haben in der Nacht auf Donnerstag mit einem 123:114 bei den Philadelphia 76ers ihre Siegesserie in der NBA fortgesetzt. Jakob Pöltl erhielt beim vierten Erfolg hintereinander bzw. dem zehnten in den vergangenen elf Partien 6:52 Minuten Spielzeit. Der Wiener blieb bei seinem 13. Einsatz in der besten Basketball- Liga der Welt ohne Punkte.