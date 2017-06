SIEG! Thiem zerlegt auch den US- Amerikaner Johnson

Nächster bärenstarker Auftritt von Dominic Thiem bei den Frech Open! Österreichs Nummer eins ließ in Runde drei in Paris dem US- Amerikaner Steve Johnson keine Chance und besiegte ihn am Freitagnachmittag in drei Sätzen. Am Ende hieß es 6:1, 7:6, 6:3. Thiem steht damit ohne Satzverlust im Achtelfinale.