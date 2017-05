SIEG! Thiem wirft auch Bolelli problemlos raus

Die nächste beeindruckende Vorstellung von Dominic Thiem in Roland Garros! Österreichs Nummer eins ist am Dienstagnachmittag bei den French Open mit einem ungefährdeten Dreisatz- Sieg gegen den Italiener Simone Bolelli in die dritte Runde eingezogen. Am Ende hieß es 7:5, 6:1, 6:3. (Im Video oben sehen Sie, wie eine Thiem- Trainingssession - in diesem Fall direkt neben Rafael Nadal - aussieht.)