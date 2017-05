SIEG! Thiem nimmt Australier Tomic auseinander

Was für eine Machtdemonstration von Dominic Thiem! Österreichs Nummer eins nahm am Sonntag bei seinem Erstrunden- Auftritt bei den French Open in Paris den Australier Bernard Tomic regelrecht auseinander. Am Ende hieß es 6:4, 6:0, 6:2 für den wie entfesselt spielenden Thiem, der seine Zweitrundenpartie erst am Mittwoch bestreitet. Ein Traumauftakt für die Nummer sieben der Tenniswelt beim wichtigsten Sandplatzturnier der Welt. Den Matchball sehen Sie oben im Video!