Sieg! Thiem gewinnt beinharte Partie bei US Open

Der US- Jungstar Taylor Fritz hat Österreichs Tennis- Star Dominic Thiem voll gefordert! Thiem musste in Satz vier drei Satzbälle abwehren, ehe er den starken Aufschläger mit 6:4, 6:4, 4:6, 7:5 niederringen konnte. "Bei den abgewehrten Satzbällen war auch Glück dabei, das muss ich zugeben. Es war eine schwierige, enorm enge Partie, ich muss mich steigern." In Runde drei wartet mit dem Franzosen Adrian Mannarino wieder ein machbares Los.