Sieg! Ofner fightet sich ins Kitz- Halbfinale

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dass ich jetzt im Kitzbühel- Halbfinale stehe, ist der Wahnsinn", staunte Ofner unmittelbar nach dem Match. Die extreme Hitze könne ihm nichts anhaben, sagte der 21- jährige Steirer: "Körperlich geht's mir sehr gut. Mental wird's langsam eine Herausforderung, aber ich bin optimistisch."

Aus einem rot- weiß- roten Halbfinal- Duell ist es indes nichts geworden. Gerald Melzer verpasste sein zweites Kitz- Halbfinale in Folge und musste sich am Donnerstagabend dem Portugiesen Joao Sousa nach 1:53 Stunden mit 6:2, 1:6, 3:6 beugen. Sousa trifft damit am Freitag auf Überraschungsmann Ofner.