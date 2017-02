Sieg! Kraft in Pyeongchang überragend

In der Gesamtwertung reduzierte der zweitplatzierte Kraft mit seinem sechsten Podestplatz in Serie den Rückstand auf den diesmal drittplatzierten Polen Kamil Stoch auf 100 Punkte.

Michael Hayböck landete im vorletzten Bewerb vor den Weltmeisterschaften in Lahti an achter Stelle.

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 293,5 (138,0/137,5)

2. Andreas Wellinger (GER) 279,8 (136,0/136,0)

3. Kamil Stoch (POL) 268,2 (126,5/134,0)

4. Anze Lanisek (SLO) 256,8 (130,0/139,5)

5. Stephan Leyhe (GER) 256,7 (130,5/139,5)

6. Daniel- Andre Tande (NOR) 254,6 (132,5/126,5)

7. Maciej Kot (POL) 252,5 (131,0/127,0)

8. Michael Hayböck (AUT) 251,2 (132,0/129,0)

9. Karl Geiger (GER) 245,2 (131,0/123,0)

10. Robert Johansson (NOR) 244,6 (129,0/123,5)

11. Richard Freitag (GER) 243,0 (126,5/133,0)

12. Jewgenij Klimow (RUS) 239,8 (125,0/132,0)

13. Peter Prevc (SLO) 239,3 (131,5/122,5)

14. Manuel Fettner (AUT) 237,3 (127,0/129,0)

15. Clemens Aigner (AUT) 236,9 (133,0/128,0)

16. Taku Takeuchi (JPN) 236,7 (129,0/126,0)

17. Domen Prevc (SLO) 233,9 (129,0/126,5)

18. Andreas Stjernen (NOR) 233,1 (129,5/126,0)

19. Dawid Kubacki (POL) 231,6 (124,0/130,5)

20. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 230,7 (125,5/130,0)

21. Noriaki Kasai (JPN) 228,5 (130,0/120,0)

22. Markus Schiffner (AUT) 228,3 (128,5/128,0)

23. Halvor Egner Granerud (NOR) 227,8 (131,0/123,5)

24. Jernej Damjan (SLO) 227,3 (123,0/130,0)

25. Andreas Wank (GER) 226,8 (134,0/119,5)

26. Simon Ammann (SUI) 224,9 (127,0/125,0)

27. Piotr Zyla (POL) 224,3 (125,0/122,5)

28. Stefan Huber (AUT) 221,1 (128,0/125,5)

29. Roman Koudelka (CZE) 218,5 (132,5/119,5)

30. Jan Ziobro (POL) 216,9 (129,5/121,5)