Sieg! Garbine Muguruza erste Wimbledon- Finalistin

Die 23- jährige Spanierin, die nach ihrem frühen Aus als Titelverteidigerin bei den French Open auf Platz 15 zurückgefallen war, besiegte die ungesetzte Slowakin Magdalena Rybarikova (WTA- 87.) in nur 64 Minuten sicher mit 6:1, 6:1.

Im Endspiel am Samstag (15 Uhr) trifft Muguruza nun auf die Gewinnerin des zweiten Halbfinales, also entweder die 37- jährige US- Amerikanerin Venus Williams oder die Britin Johanna Konta.