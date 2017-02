Sieg- Doppelpack! Kraft gewinnt auch 2. Skifliegen

Der Salzburger segelte am Sonntag im ersten Durchgang auf 235,5 Meter und hatte dabei sogar noch eine Luke weniger Anlauf als der zweitplatzierte Andreas Wellinger. Der Deutsche hatte unmittelbar davor mit 238 Metern Weite Schanzenrekord markiert. Der zweite Durchgang musste wegen zu starken Windes abgesagt werden.

Kraft ist nun neuer Gesamt- Dritter im Weltcup und durfte sich über seinen dritten Saisonsieg bzw. den insgesamt siebenten Weltcup- Erfolg freuen. Zweitbester ÖSV- Adler wurde sein Zimmerkollege Michael Hayböck als Zehnter, Manuel Fettner schaffte es als 28. noch in die Punkteränge. Philipp Aschenwald wurde 35. und blieb ohne Zähler.

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 232,6 Punkte (235,5 m)

2. Andreas Wellinger (GER) 220,0 (238,0)

3. Jurij Tepes (SLO) 215,1 (228,0)

4. Peter Prevc (SLO) 213,0 (224,5)

4. Daniel- Andre Tande (NOR) 213,0 (225,5)

6. Maciej Kot (POL) 210,2 (225,0)

7. Domen Prevc (SLO) 209,8 (221,0)

8. Piotr Zyla (POL) 209,6 (217,0)

9. Kamil Stoch (POL) 209,1 (223,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 207,9 (218,5)

11. Richard Freitag (GER) 206,1 (216,0)

12. Noriaki Kasai (JPN) 205,1 (224,0)

13. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 204,6 (217,5)

14. Robert Johansson (NOR) 198,7 (219,0)

15. Andreas Stjernen (NOR) 195,1 (217,0)

16. Jernej Damjan (SLO) 192,8 (216,0)

17. Dawid Kubacki (POL) 192,4 (215,0)

18. Jewgenij Klimow (RUS) 190,2 (210,5)

19. Denis Kornilow (RUS) 188,4 (209,5)

20. Anze Lanisek (SLO) 186,2 (204,0)

21. Tomas Vancura (CZE) 185,8 (211,5)

22. Markus Eisenbichler (GER) 185,2 (202,5)

23. Karl Geiger (GER) 185,1 (204,0)

24. Cene Prevc (SLO) 184,0 (202,0)

25. Janne Ahonen (FIN) 182,5 (204,0)

26. Kevin Bickner (USA) 181,9 (204,5)

27. Jan Ziobro (POL) 178,7 (210,5)

28. Manuel Fettner (AUT) 176,0 (202,0)

29. Stephan Leyhe (GER) 175,2 (198,5)

30. Kaarel Nurmsalu (EST) 166,6 (190,5)

Nicht in den Punkterängen: Philipp Aschenwald (AUT/35.)

Der Stand im Skiflug- Weltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 200 Punkte

2. Andreas Wellinger (GER) 160

3. Daniel- Andre Tande (NOR) 100

4. Peter Prevc (SLO) 90

5. Kamil Stoch (POL) 89

6. Domen Prevc (SLO) 81

7. Jurij Tepes (SLO) 71

8. Michael Hayböck (AUT) 62

9. Piotr Zyla (POL) 61

10. Maciej Kot (POL) 53

11. Richard Freitag (GER) 50

12. Markus Eisenbichler (GER) 41

13. Noriaki Kasai (JPN) 40

14. Jernej Damjan (SLO) 35

15. Andreas Stjernen (NOR) 32

Weiters:

16. Manuel Fettner (AUT) 27

27. Gregor Schlierenzauer (AUT) 12

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Kamil Stoch (POL) 1067 Punkte

2. Daniel- Andre Tande (NOR) 953

3. Stefan Kraft (AUT) 920

4. Domen Prevc (SLO) 867

5. Michael Hayböck (AUT) 604

6. Maciej Kot (POL) 597

7. Andreas Wellinger (GER) 578

8. Manuel Fettner (AUT) 545

9. Markus Eisenbichler (GER) 518

10. Piotr Zyla (POL) 464

11. Richard Freitag (GER) 387

12. Peter Prevc (SLO) 349

13. Andreas Stjernen (NOR) 330

14. Severin Freund (GER) 309

15. Andreas Kofler (AUT) 306

Weiters:

30. Gregor Schlierenzauer (AUT) 80

35. Markus Schiffner (AUT) 57

55. Clemens Aigner (AUT) 8

56. Florian Altenburger (AUT) 4

61. Elias Tollinger (AUT) 2

62. Daniel Huber (AUT) 1

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 3737 Punkte

2. Österreich 3427

3. Deutschland 3360

4. Slowenien 2396

5. Norwegen 2315

6. Tschechien 600

7. Russland 590

8. Japan 573

9. Frankreich 295

10. Finnland 157