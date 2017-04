Siebenjährige tot: War Auto 20 km/h zu schnell?

"Fahrer und Beifahrer haben in einer ersten Einvernahme angegeben, dass sie mit rund 50 km/h in diesem Bereich unterwegs waren", erklärte Maierhofer gegenüber dem ORF. Inwieweit das tatsächlich stimme, "müssen Sachverständige prüfen", ergänzte der Sprecher.

Kerzen und Blumen an der Unfallstelle Foto: Andi Schiel

"Verdacht der fahrlässigen Tötung"

Man werde den Unfallhergang genau rekonstruieren. Gegen den Fahrer des Pkw werde jedenfalls "wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt", so Irina Steirer von der Wiener Polizei im Gespräch mit krone.at.

Das Unfallauto nach dem Unglück Foto: Andi Schiel

Schulweg soll sicherer werden

An der dem Unfallort nahe gelegenen Volksschule, die das Mädchen besucht hatte, wehte am Donnerstag eine schwarze Flagge auf halbmast. Schule und Eltern sowie Bezirksvertreter und Polizei kündigten laut ORF zudem an, Maßnahmen ergreifen zu wollen, um den Schulweg sicherer zu machen. Gemeinsame Gespräche darüber sollen demnächst stattfinden.

An der Schule, die das Unfallopfer (7) besuchte, weht eine schwarze Flagge auf Halbmast. Foto: Anid Schiel

Foto: Andi Schiel

Drama am Heimweg von Schule

Am Dienstagnachmittag war das erst siebenjährige Mädchen auf dem Heimweg von der Schule, als es gegen 16.30 Uhr zum tödlichen Unfall kam . Das Mädchen betrat zwischen zwei Autos die Straße, der 22- jährige Pkw- Lenker konnte nicht mehr bremsen und erfasste mit seinem Wagen das Kind. Die Schülerin wurde zu Boden geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass ihr die Rettungskräfte nicht mehr helfen konnten. Sie verstarb noch an der Unglücksstelle.

Video: Siebenjähriges Mädchen angefahren - tot

Grüne kritisieren Polizeikommunikation

Unterdessen meldete sich der Verkehrssprecher der Grünen, Georg Willi, zu Wort und übte Kritik an der "tendenziösen Kommunikationspolitik von Polizei und BMI". Denn in den beiden Aussendungen der Exekutive zum Unfallgeschehen hätten sich keine Hinweise auf die überhöhte Geschwindigkeit gefunden, mit der der Pkw unterwegs gewesen sein soll.