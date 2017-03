Siebenhandl jetzt wohl Würzburg- Einsergoalie

Der Routinier werde auf unbestimmte Zeit pausieren müssen, verlautete der Klub.

Der 27- jährige Siebenhandl war durch die Verletzung seines Konkurrenten bei der 1:2- Niederlage am Freitag nach der Pause zu seinem Ligadebüt gekommen. Zuvor war der Ex- Admiraner nur in zwei DFB- Cup- Spielen zum Zug gekommen.