Sidney Crosby knackt 1000- Punkte- Marke in der NHL

Eishockey- Superstar Sidney Crosby hat die Marke von 1000 Scorer- Punkten in der NHL geknackt. Der Kapitän der Pittsburgh Penguins bereitete am Donnerstag beim 4:3- Erfolg nach Verlängerung gegen die Winnipeg Jets das zwischenzeitliche 2:0 durch Chris Kunitz (7.) vor und erreichte als 86. Profi in der NHL den Meilenstein.