Sicherheitsschleusen vor Schloss Schönbrunn

"Das Sicherheitssystem, das man von den Flughäfen kennt, das wäre natürlich eine super Lösung, ist aber ganz schwierig in Schönbrunn durchzuführen, weil es so viele Eingänge gibt. Aber es wird auf lange Sicht nicht darüber hinwegführen, dass man das machen muss", sagte Panholzer auf Radio Wien. Als weiteres Vorhaben nannte er die Öffnung des südlich der Gloriette gelegenen Parkbereichs.

Gloriette Foto: APA/HANS PUNZ

Grüne kritisieren Panholzer- Bestellung

Panholzer folgt als Schönbrunner Schlossherr auf Franz Sattlecker, der Ende August in Pension geht. Der scheidende Geschäftsführer steht seit 1992 - lange Zeit gemeinsam mit Co- Chef Wolfgang Kippes - an der Spitze der Schönbrunn- Gesellschaft.

Die Bestellung Panholzers hatte zuletzt für Kritik gesorgt. Die Grünen meldeten Zweifel an seiner Kompetenz an - wobei sie etwa darauf verwiesen, dass Panholzer derzeit Geschäftsführer eines Gastro- Unternehmens ist und zuvor als Immo- Makler tätig war. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums versicherte damals jedoch, dass eine Hearing- Kommission Panholzer als geeigneten Kandidaten ausgewählt habe.