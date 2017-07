Sicherheitspakt: 700 zusätzliche Polizisten für NÖ

Ebenfalls paktiert: Acht Hubschrauber werden bei der Einsatzzentrale der Eliteeinheit Cobra in Wiener Neustadt stationiert, 200 Verwaltungsjobs aus dem Ministerium "aufs Land" verlegt. Sogenannte Sicherheitszentren in St. Pölten sowie in Wiener Neustadt sollen Polizei- und Asylbehörden ein gemeinsames Dach bieten. Was Sobotka beonders wichtig ist: "Die Zahl der Delikte geht in Niederösterreich zurück, die Aufklärungsquote steigt. Dennoch sinkt das Sicherheitsgefühl der Bürger. Das müssen wir wieder heben."

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Ausbau von Polizeiinspektionen und gemeinsames Einsatzleitsystem

Weitere Punkte, die helfen sollen, dieses Ziel zu erreichen: Ausbau von Polizeiinspektionen, Digitalisierung mit Smartphones und Tablets sowie ein gemeinsames Einsatzleitsystem für alle Blaulichtorganisationen.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Sicherheit beginne bei der Präventionsarbeit, verwies Sobotka auch auf die Initiative "Gemeinsam. Sicher": "Wir brauchen eine Gesellschaft vom Wegsehen zum Hinsehen."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung/krone.at