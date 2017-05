Sicherheitsalarm um Life Ball und Donauinselfest

Vorsichtig sein, aber keine Panik! Die Tragödie von Manchester treibt naturgemäß auch den Veranstaltern von Großevents in Österreich Sorgenfalten auf die Stirn. In den kommenden Wochen und Monaten stehen zwischen Neusiedler See und Bodensee eine ganze Reihe von Konzerten und Festivals auf dem Programm - Sicherheit steht an erster Stelle!