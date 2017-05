Sicherheitsalarm in Mega- US- Atommülldeponie

Nach dem Einsturz eines Tunnels in einem Atommülllager im Westen der USA ist am Dienstag Sicherheitsalarm ausgelöst worden. In dem eingestürzten Bereich befindet sich nach Angaben des Energieministeriums radioaktiv verseuchtes Material, das auf Eisenbahnwaggons gelagert ist. Allerdings gebe es keine Hinweise, dass bei dem Unglück in dem stillgelegten AKW Hanford Site im Bundesstaat Washington, der größten Atommülldeponie auf dem amerikanischen Kontinent, radioaktives Material freigesetzt wurde.