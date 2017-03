Sicherheitsalarm bei Auszahlung von Sozialhilfe

Die Aggression der Mindestsicherungsbezieher in Wiens sechs Sozialzentren nimmt zu: Wie der Rechnungshof in seinem Rohbericht feststellt, waren die Beamten der MA 40 in nur einem Jahr 49 "Sicherheitsvorfällen" ausgesetzt. Die Gefahrenzulage für die MA- 40- Mitarbeiter kostet die Steuerzahler bereits 325.000 Euro.