Shitstorm gegen Palmers wegen "Osterhöschen"

Der österreichische Unterwäschehersteller Palmers hat derzeit mit einem heftigen Shitstorm in den sozialen Netzwerken zu kämpfen. Das Ostermotiv des Konzerns kommt nicht bei allen Usern gut an: Die "Osterhäschen" würden zu kindisch aussehen, das Motiv zu schmuddelig. Einige fühlen sich gar an einen Menschenhändlerring erinnert.