Shiffrin wieder schnell - Veith "viel normaler"

Auch im zweiten Riesentorlauf am Semmering scheint der Weg zum Sieg nur über Mikaela Shiffrin zu führen. Die US- Amerikanerin, am Dienstag strahlende Siegerin, liegt auch nach dem ersten Durchgang am Mittwoch in Führung. Sie führt acht Hundertstel- Sekunden vor Viktoria Rebensburg und zehn vor Tessa Worely. Ann Veith zeigte sich gegenüber Dienstag leicht verbessert, muss aber um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zittern.