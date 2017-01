Shiffrin wieder die Gejagte! ÖSV- Damen weit zurück

Die weiteren ÖSV- Damen konnten für eine Top- Platzierung nicht mitmischen. Michaela Kirchgasser (+01,61) und Katharina Truppe (+2,24) weisen bereits große Rückstände auf.

"Oben war es ok, aber dann hatte ich ein kleines Blackout und zu wenig Tempo ins Flache mitgenommen", analysierte Bernadette Schild ihre Fahrt. Mikaela Shiffrin ist nach dem Ausfall in Zagreb wieder ein guter Lauf gelungen. "Die Piste war großartig. Manchmal musst du den Fokus neu einstellen. Nach dem Ausfall habe ich wieder daran gedacht, was mich gut Ski fahren lässt. Besser es passiert in Zagreb, als bei der WM", so die 21- Jährige.

Der zweite Durchgang beginnt um 12.15 Uhr.

Stand nach dem 1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 49,84 Sek.

2. Wendy Holdener (SUI) 50,01 +0,17

3. Frida Hansdotter (SWE) 50,22 +0,38

4. Petra Vlhova (SVK) 50,32 +0,48

5. Nina Löseth (NOR) 50,40 +0,56

6. Sarka Strachova (CZE) 50,66 +0,82

7. Manuela Mölgg (ITA) 51,02 +1,18

8. Emelie Wikström (SWE) 51,13 +1,29

9. Bernadette Schild (AUT) 51,19 +1,35

10. Lena Dürr (GER) 51,22 +1,38

11. Ilka Stuhec (SLO) 51,30 +1,46

12. Marie- Michele Gagnon (CAN) 51,32 +1,48

13. Melanie Meillard (SUI) 51,38 +1,54

14. Maren Skjöld (NOR) 51,39 +1,55

15. Irene Curtoni (ITA) 51,40 +1,56

. Adeline Baud Mugnier (FRA) 51,40 +1,56

. Christina Geiger (GER) 51,40 +1,56

. Ana Bucik (SLO) 51,40 +1,56

Weiter:

20. Michaela Kirchgasser (AUT) 51,45 +1,61

24. Katharina Liensberger (AUT) 52,06 +2,22

25. Katharina Truppe (AUT) 52,08 +2,24

28. Katharina Huber (AUT) 52,26 +2,42

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Stephanie Brunner (AUT), Veronika Velez- Zuzulova (SVK), Sofia Goggia (ITA), Marusa Ferk (SLO), Emi Hasegawa (JPN)