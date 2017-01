Shiffrin schon wieder top - Sensation bei Herren

US- Ski- Star Mikaela Shiffrin und - eine Sensation! - der Deutsche Linus Strasser haben am Dienstagabend das zum Slalom- Weltcup zählende City Event in Stockholm gewonnen. Shiffrin setzte sich im Finale gegen die Slowakin Veronika Velez Zuzulova durch und baute ihre Führung in der Gesamtwertung auf 180 Punkte aus, da ihre Verfolgerin Lara Gut aus der Schweiz nach ihrem Sturz im Cortina- Super- G nicht am Start war. Für die Österreicher sah es düster aus - alle Infos dazu hier!