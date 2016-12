Shiffrin im "Blindflug" zum Semmering- Double

Shiffrin verwies die RTL- Weltcup- Führende Tessa Worley (+0,15) und Viktoria Rebensburg (+0,18) in einem extrem spannenden Finish auf die Plätze zwei und drei. Und Shiffrin scherzte im Zielraum: "Das waren schöne Weihnachten für mich." Sie gestand aber: "Zwischendurch war es auf der Strecke schon ziemlich gefährlich. Es war hart." Mit zwei Siegen im Rücken gilt Shiffrin natürlich auch für den Slalom am Donnerstag am Semmering als Favoritin. "Ich mag den Hang hier, ich glaube, dass es ein tolles Rennen wird", so Shiffrin.

Zwei ÖSV- Damen inden Top 10

Die ÖSV- Damen zeigten sich nach einer enttäuschenden Leistung am Dienstag am Mittwoch deutlich verbessert. "Ich habe probiert, die Fehler von gestern auszumerzen. Das ist mir gelungen", sagte die beste ÖSV- Dame Stephanie Brunner (+0,38) über ihren fünften Platz. Zweitbeste Österreicherin wurde Ricarda Haaser (+1,00) als Zehnte. Michaela Kirchgasser (+1,39) wurde Zwölfte.

Veith 25.

Anna Veith wurde im zweiten Rennen nach ihrem Comeback 25. (2,68), diese Platzierung hatte sie auch schon nach dem ersten Durchgang inne gehabt. "Ich bin froh, hier am Semmering zweimal an den Start gegangen zu sein. Ich ziehe eine sehr positive Bilanz, weil ich wichtige Erfahrungen im Rennen gemacht habe und jetzt Schlüsse ziehen kann, wo ich mich noch verbessern muss. So brauche ich etwa noch mehr Umfang, muss vor allem den Rechtsschwung und das Timing verbessern." Das Rennjahr 2016 ist für Veith damit vorbei. Sie wird im Marburg wieder am Start sein.

Das Ergebnis:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:09,40 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,15 Sekunden

3. Viktoria Rebensburg (GER) +0,18

4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,23

5. Stephanie Brunner (AUT) +0,38

6. Lara Gut (SUI) +0,57

7. Marie- Michele Gagnon (CAN) +0,59

8. Manuela Mölgg (ITA) +0,94

9. Federica Brignone (ITA) +0,96

10. Ricarda Haaser (AUT) +1,00

11. Coralie Frasse Sombet (FRA) +1,24

12. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,39

13. Petra Vlhova (SVK) +1,42

14. Tina Weirather (LIE) +1,51

15. Kajsa Kling (SWE) +1,52

16. Nina Löseth (NOR) +1,78

17. Kristin Lysdahl (NOR) +1,84

18. Elena Curtoni (ITA) +1,92

19. Simone Wild (SUI) +1,98

20. Adeline Baud Mugnier (FRA) +2,17

21. Francesca Marsaglia (ITA) +2,24

22. Ilka Stuhec (SLO) +2,29

23. Katharina Truppe (AUT) +2,35

24. Ana Drev (SLO) +2,59

25. Anna Veith (AUT) +2,68

26. Marta Bassino (ITA) +2,84

27. Nadia Fanchini (ITA) +3,11

28. Wendy Holdener (SUI) +4,44

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 37. Elisabeth Kappaurer (+2,78/AUT), 40. Bernadette Schild (+2,95/AUT), 46. Rosina Schneeberger (+3,42/AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Gallhuber (AUT), Sofia Goggia (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Irene Curtoni (ITA), Taina Barioz (FRA)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 698 Punkte

2. Lara Gut (SUI) 583

3. Ilka Stuhec (SLO) 495

4. Sofia Goggia (ITA) 467

5. Tessa Worley (FRA) 463

6. Tina Weirather (LIE) 367

7. Wendy Holdener (SUI) 300

8. Petra Vlhova (SVK) 254

9. Nina Löseth (NOR) 251

10. Marta Bassino (ITA) 223

11. Kajsa Kling (SWE) 220

12. Viktoria Rebensburg (GER) 217

13. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 210

14. Michelle Gisin (SUI) 197

15. Nadia Fanchini (ITA) 196

Weiters:

16. Michaela Kirchgasser (AUT) 192

21. Stephanie Brunner (AUT) 143

23. Cornelia Hütter (AUT) 131

26. Stephanie Venier (AUT) 123

32. Christine Scheyer (AUT) 106

33. Mirjam Puchner (AUT) 104

34. Katharina Truppe (AUT) 103

38. Nicole Schmidhofer (AUT) 92

43. Ramona Siebenhofer (AUT) 82

47. Bernadette Schild (AUT) 73

50. Ricarda Haaser (AUT) 61

55. Rosina Schneeberger (AUT) 51

67. Carmen Thalmann (AUT) 26

70. Katharina Gallhuber (AUT) 23

76. Sabrina Maier (AUT) 12

79. Katharina Huber (AUT) 11

83. Elisabeth Görgl (AUT) 8

88. Anna Veith (AUT) 6

91. Eva- Maria Brem (AUT) 5

94. Julia Grünwald (AUT) 4

Der Stand im Riesentorlauf- Weltcup:

1. Tessa Worley (FRA) 400

2. Mikaela Shiffrin (USA) 365

3. Lara Gut (SUI) 250

4. Marta Bassino (ITA) 205

5. Sofia Goggia (ITA) 185

6. Stephanie Brunner (AUT) 143

7. Ana Drev (SLO) 142

8. Manuela Mölgg (ITA) 132

9. Tina Weirather (LIE) 128

10. Nina Löseth (NOR) 124

11. Viktoria Rebensburg (GER) 116

12. Petra Vlhova (SVK) 113

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 108

14. Michaela Kirchgasser (AUT) 100

15. Federica Brignone (ITA) 90

Weiters:

21. Ricarda Haaser (AUT) 61

22. Katharina Truppe (AUT) 56

32. Rosina Schneeberger (AUT) 22

34. Bernadette Schild (AUT) 15

42. Anna Veith (AUT) 6

43. Eva- Maria Brem (AUT) 5

Der Stand im Nationencup:

1. Österreich 3195

2. Italien 2935

3. Schweiz 2442

4. Frankreich 2183

5. Norwegen 2135

6. USA 1599

7. Deutschland 1011

8. Slowenien 1002

9. Schweden 856

10. Kanada 552

11. Slowakei 482

12. Liechtenstein 367

13. Tschechien 146

14. Ungarn 131

15. Großbritannien 95

16. Russland 73

17. Japan 63

18. Kroatien 54

19. Belgien 13

20. Serbien 11

21. Finnland 11

22. Monaco 7