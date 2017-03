Shiffrin führt nach Lauf eins in Sqaw Valley

Worley liegt im RTL- Weltcup zwei Rennen vor Ende der Saison 120 Punkte vor Shiffrin, die ihr die kleine Kristallkugel als einzige Konkurrentin noch streitig machen kann.

Dazu müsste die noch 21- Jährige aber am Freitag gewinnen und sollte auch in der kommenden Woche beim Weltcup- Finale in Aspen in ihrem Heimatstaat Colorado vor der Französin platziert sein. Der zweite Durchgang wird um 22 Uhr gestartet.