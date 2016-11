Shiffrin bei ÖSV- Pleite in einer eigenen Liga!

Shiffrin reist damit als nach zwei Rennen als Führende im Gesamtweltcup zu den Technikbewerben in Killington (USA), hinter denen wegen Schneemangels derzeit aber noch ein Fragezeichen steht. Die Schweizerin Lara Gut, die im Oktober den Riesentorlauf in Sölden gewann, war in Levi nicht am Start.

Foto: AP

Überraschungen des Rennens waren die 23- jährige Maren Skjöld - die Norwegerin landete in ihrem erst achten Weltcuprennen an der fünften Stelle - und die 18- jährige Schweizerin Melanie Meillard, die beim vierten Weltcupstart ihrer Karriere Sechste wurde.

Endstand:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,71

2. Wendy Holdener (SUI) 1:53,38 +00,67

3. Petra Vlhova (SVK) 1:53,46 +00,75

4. Veronika Velez- Zuzulova (SVK) 1:54,31 +01,60

5. Maren Skjöld (NOR) 1:54,52 +01,81

6. Melanie Meillard (SUI) 1:54,58 +01,87

7. Sarka Strachova (CZE) 1:54,72 +02,01

8. Nina Löseth (NOR) 1:54,87 +02,16

9. Michelle Gisin (SUI) 1:54,97 +02,26

10. Carmen Thalmann (AUT) 1:55,09 +02,38

11. Maria Pietilä- Holmner (SWE) 1:55,12 +02,41

12. Lena Dürr (GER) 1:55,19 +02,48

13. Manuela Mölgg (ITA) 1:55,20 +02,49

14. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:55,28 +02,57

15. Katharina Truppe (AUT) 1:55,39 +02,68

16. Resi Stiegler (USA) 1:55,67 +02,96 58,53 57,14

17. Marie- Michele Gagnon (CAN) 1:55,79 +03,08

18. Ana Bucik (SLO) 1:55,83 +03,12

19. Marina Wallner (GER) 1:55,86 +03,15

20. Irene Curtoni (ITA) 1:55,87 +03,16

21. Denise Feierabend (SUI) 1:55,92 +03,21

22. Anne- Sophie Barthet (FRA) 1:56,06 +03,35

23. Marusa Ferk (SLO) 1:56,11 +03,40

. Erin Mielzynski (CAN) 1:56,11 +03,40

25. Rahel Kopp (SUI) 1:56,14 +03,43

26. Maren Wiesler (GER) 1:56,24 +03,53

27. Xenia Alopina (RUS) 1:57,07 +04,36

28. Katharina Gallhuber (AUT) 1:57,53 +04,82

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Rosina Schneeberger (AUT), Chiara Costazza (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Frida Hansdotter, Anna Swenn- Larsson (beide SWE)

Nicht für den 2. Durchgang qualifiziert u.a.: 31. Ricarda Haaser, 32. Stephanie Brunner, 39. Katharina Huber, 40. Julia Grünwald, 44. Bernadette Schild (alle AUT)